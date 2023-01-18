Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall
1584.07 CHF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro je Aktie belassen. Im dritten Quartal sei der Rüstungskonzern temporär mit etwas geringerer Wachstumsdynamik konfrontiert gewesen, die Zahlen hätten aber im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag nach dem Bericht der Düsseldorfer. "Die mittel- und langfristigen Aussichten sind unverändert gut." Schmidt erwartet längerfristig ein höheres Niveau an Umsatz, Gewinnen und Cashflows weit in die nächste Dekade hinein und eine bessere Entwicklung als bei der Konkurrenz./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Kaufen
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
1’710.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
1’724.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

