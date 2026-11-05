Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der überraschend eingetrübte Jahresausblick könnte sich für ein Wachstumsunternehmen, das seine Glaubwürdigkeit in der Umsetzung noch wiederherstellen müsse, spürbar negativ auf die Aktie des Rüstungskonzerns auswirken, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
841.00 €
|
Abst. Kursziel*:
60.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
838.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.93%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag tiefrot (finanzen.ch)
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09:26
|Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose (finanzen.ch)
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08:35
|Rheinmetall shares fall 17% as it cuts sales forecast after deal delay (Financial Times)
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08:30
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Analysen zu Rheinmetall AG
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