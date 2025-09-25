Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'521 0.1%  SPI 17'232 0.1%  Dow 46'758 0.5%  DAX 24'376 0.0%  Euro 0.9320 -0.2%  EStoxx50 5'629 -0.4%  Gold 3'941 1.4%  Bitcoin 99'007 0.6%  Dollar 0.7990 0.3%  Öl 65.6 2.0% 
RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

37.27
CHF
-1.81
CHF
-4.63 %
25.09.2025
BRXC
06.10.2025 10:25:45

RELX Buy

RELX
37.27 CHF -4.63%
RELX Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter erziele schätzungsweise 88 Prozent seines Umsatzes in Bereichen, denen nur wenig Disruption seitens Künstlicher Intelligenz (KI) drohe, schrieb Adam Berlin in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Relx sei sogar überwiegend ein Profiteur von KI. Zudem ist Berlin für die Barmittelentwicklung deutlich optimistischer als der Markt./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 15:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45.70 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.67 £ 		Abst. Kursziel*:
31.81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34.62 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
32.00%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse