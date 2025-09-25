RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter erziele schätzungsweise 88 Prozent seines Umsatzes in Bereichen, denen nur wenig Disruption seitens Künstlicher Intelligenz (KI) drohe, schrieb Adam Berlin in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Relx sei sogar überwiegend ein Profiteur von KI. Zudem ist Berlin für die Barmittelentwicklung deutlich optimistischer als der Markt./rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
45.70 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
34.67 £
Abst. Kursziel*:
31.81%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
34.62 £
Abst. Kursziel aktuell:
32.00%
Analyst Name::
Adam Berlin
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
03.10.25
|Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
03.10.25