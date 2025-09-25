RELX 37.27 CHF -4.63% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4920 Pence auf "Overweight" belassen. Der Neunmonatsbericht des Verlagskonzerns dürfte im Einklang mit den Jahreszielen liegen, schrieb Daniel Kerven in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Wachstum nehme Fahrt auf./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST



