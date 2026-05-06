Redcare Pharmacy 42.18 CHF -7.34% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Zwischenbericht der Online-Apotheke zum aktuellen Geschäftsverlauf sei positiv, schrieb Guillaume Galland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dynamik habe im April angehalten mit verbesserten Trends sowohl im verschreibungspflichtigen als auch im rezeptfreien Bereich./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.