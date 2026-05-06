Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Zwischenbericht der Online-Apotheke zum aktuellen Geschäftsverlauf sei positiv, schrieb Guillaume Galland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dynamik habe im April angehalten mit verbesserten Trends sowohl im verschreibungspflichtigen als auch im rezeptfreien Bereich./ck/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.90 €
|
Abst. Kursziel*:
49.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.58%
|
Analyst Name::
Guillaume Galland
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.05.26