NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Er sei kein Rechtsexperte, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aber der US-Gerichtserfolg des britischen Haushaltsprodukteherstellers höre sich sehr gut an./mf/mis;