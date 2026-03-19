Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’542 0.7%  SPI 17’491 0.6%  Dow 46’021 -0.4%  DAX 23’071 1.0%  Euro 0.9124 -0.1%  EStoxx50 5’664 0.9%  Gold 4’691 1.0%  Bitcoin 56’068 1.7%  Dollar 0.7888 0.0%  Öl 108.7 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren bedeutet
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen
MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

583.00
CHF
-5.50
CHF
-0.93 %
09:49:43
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.03.2026 07:51:46

RATIONAL Overweight

RATIONAL
585.90 CHF -2.75%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 890 auf 860 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee sprach am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts von einer "sicheren Küche" in wilden Zeiten. Der Margenausblick des Großküchenausrüsters sei zwar etwas mau, mache aber im aktuellen Umfeld Sinn. Die Sonderdividende sieht Lee als positive Überraschung./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RATIONAL AG Overweight
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
860.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
672.50 € 		Abst. Kursziel*:
27.88%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
641.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.06%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?