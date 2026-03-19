RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 890 auf 860 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee sprach am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts von einer "sicheren Küche" in wilden Zeiten. Der Margenausblick des Großküchenausrüsters sei zwar etwas mau, mache aber im aktuellen Umfeld Sinn. Die Sonderdividende sieht Lee als positive Überraschung./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Overweight
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
860.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
672.50 €
|
Abst. Kursziel*:
27.88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
641.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.06%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
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