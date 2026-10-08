RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 680 auf 700 Euro angehoben. Erstmals seit sieben Jahren spreche er angesichts der gesunkenen Bewertung eine positive Empfehlung für den Großküchenausrüster aus, schrieb Sebastian Kuenne am Freitag in seiner Neubewertung der Aktie. Rational sei ein Paradebeispiel für deutsche Mittelstandstechnik, und die Finanzkennzahlen sähen so beeindruckend aus wie eh und je. Das Unternehmen habe sowohl bei den Produkten als auch bei den Preisen die Nase vorn gegenüber Konkurrent Unox, und das Volumenwachstum sollte sich wieder im Bereich von jährlich fünf bis sieben Prozent normalisieren. Auch die Preise verbesserten sich. Insgesamt sieht Kuenne Rational als ein Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum, das unabhängig von jeglichem KI-bezogenen Investitionszyklus ist./rob/gl/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
700.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
569.00 €
|
Abst. Kursziel*:
23.02%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
568.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.13%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
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