LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 810 auf 805 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktien des Großküchenausrüsters hätten zwar korrigiert, es fehle aber an Kurstreibern, schrieb Timothy Lee in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Jahresumsatzziel sowie der Marktkonsens seien gefährdet, was auch auf die Margen durchschlagen dürfte./ag/gl;