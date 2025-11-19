QIAGEN Aktie 141542295 / NL0015002CX3
35.40CHF
0.47CHF
1.35 %
19.11.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.11.2025 07:12:34
QIAGEN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Profitabilität dürfte 2026 zumindest stabil bleiben, schrieb Tycho Petersen in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef des Diagnostikspezialisten. Das Margenziel für 2028 dürfte über den Markterwartungen liegen./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
19.11.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: Am Mittwochmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.11.25
|XETRA-Handel DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start orientierungslos (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|07:12
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07:12
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07:12
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|35.40
|1.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:40
|
Jefferies & Company Inc.
Nokia Buy
|07:32
|
Jefferies & Company Inc.
Delivery Hero Buy
|07:12
|
Jefferies & Company Inc.
QIAGEN Buy
|07:12
|
JP Morgan Chase & Co.
International Consolidated Airlines Overweight
|07:11
|
JP Morgan Chase & Co.
LANXESS Underweight
|07:04
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|07:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
grenke Buy