QIAGEN Aktie 141542295 / NL0015002CX3
QIAGEN Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe angesichts des herausfordernden Umfeldes solide abgeschnitten, schrieb Harry Gillis in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel resultiere aus den eingetrübten Wachstumsaussichten. Vor diesem Hintergrund seien die Aktien attraktiv bewertet./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.04 €
|
Abst. Kursziel*:
24.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.61%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
10.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
07.11.25
|DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in QIAGEN von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
05.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
05.11.25