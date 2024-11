NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus nach Zahlen des chinesischen Internetkonzerns Tencent von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Beteiligung habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies berücksichtigt der Experte nun in seinen Schätzungen für die Technologie-Holding Prosus./tih/gl;