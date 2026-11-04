Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’985 1.6%  SPI 21’108 1.5%  Dow 53’026 2.4%  DAX 26’472 2.4%  Euro 0.9186 0.0%  EStoxx50 6’282 2.2%  Gold 4’037 2.7%  Bitcoin 65’879 3.6%  Dollar 0.8189 -0.2%  Öl 101.3 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Wende beim Edelmetall: Goldpreis knackt nach US-Zwischenwahl die 4'000 US-Dollar
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
Bedrohung für NVIDIA-Aktie und Co.? Experte warnt vor möglichem Rückschlag von 30 Prozent
Siemens Healthineers-Aktie zieht an: Aufsichtsrat stellt Weichen für mehr Selbstständigkeit
Bayer-Aktie legt zu: Neue Zulassung für Lungenkrebsmedikament in China
Suche...

ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770

2.99
CHF
0.16
CHF
5.81 %
16:25:46
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2026 14:06:33

ProSiebenSat1 Media SE Overweight

ProSiebenSat.1 Media
2.99 CHF 3.67%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,20 auf 5,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzungen der Werbeeinnahmen europäischer TV-Sender in Italien, Deutschland und Spanien. Von einem geschätzten Wachstum der Einnahmen aus Anzeigen 2026 von drei Prozent zu Jahresbeginn habe sich das Blatt mittlerweile gewendet zu einem kalkulierten Einnahmerückgang von etwa drei Prozent./bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Overweight
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5.40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3.22 € 		Abst. Kursziel*:
67.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65.64%
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:06 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
06.08.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen