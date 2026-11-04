ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ProSiebenSat1 Media SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,20 auf 5,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzungen der Werbeeinnahmen europäischer TV-Sender in Italien, Deutschland und Spanien. Von einem geschätzten Wachstum der Einnahmen aus Anzeigen 2026 von drei Prozent zu Jahresbeginn habe sich das Blatt mittlerweile gewendet zu einem kalkulierten Einnahmerückgang von etwa drei Prozent./bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Overweight
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3.22 €
|
Abst. Kursziel*:
67.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.64%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|26.03.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ProSiebenSat.1 Media SE
|2.97
|5.31%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:14
|
UBS AG
Pfizer Neutral
|15:08
|
UBS AG
BioNTech Buy
|15:02
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|15:01
|
UBS AG
Deutsche Telekom Buy
|15:00
|
UBS AG
freenet Neutral
|15:00
|
UBS AG
Vodafone Group Sell
|14:48
|
DZ BANK
AMD Kaufen