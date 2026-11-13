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ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770

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13.11.2026 11:42:03

ProSiebenSat1 Media SE Halten

ProSiebenSat.1 Media
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für ProSiebenSat.1 von 4 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Armin Kremser sieht den Medienkonzern am deutschen Werbemarkt in einem anhaltend schwierigen Umfeld. Die Verbesserung des operativen Ergebnisses habe im dritten Quartal unter anderem auf strikter Kostendisziplin beruht, schrieb er am Freitag. Der Experte hält seine These für untermauert, dass digitale Erlöse die Margenverluste des linearen Fernsehens mittelfristig nicht vollständig ausgleichen können./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 09:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Halten
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Armin Kremser 		KGV*:
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03.11.26 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
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