ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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21.09.2026 09:39:01
EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProSiebenSat.1 Media SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ProSiebenSat.1 Media SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/publikationen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations/publications/results
21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProSiebenSat.1 Media SE
|Medienallee 7
|85774 Unterföhring
|Deutschland
|Internet:
|www.prosiebensat1.com
|LEI Code:
|529900NY0WWQUKOMWQ37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2402184 21.09.2026 CET/CEST
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