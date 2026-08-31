ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

1 Analysten gaben ihre Einschätzung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie preis.

1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 4,300 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 0,48 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie von 3,824 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 11.08.2026 Bernstein Research 4,30 EUR 12,45 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch