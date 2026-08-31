ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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31.08.2026 18:00:38
ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Experten haben im abgelaufenen Monat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie unter die Lupe genommen.
1 Analysten gaben ihre Einschätzung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie preis.
1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 4,300 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 0,48 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie von 3,824 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|11.08.2026
|Bernstein Research
|4,30 EUR
|12,45
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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15.06.26
|EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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04.06.26
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02.06.26
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29.05.26
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Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
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|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
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|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|26.03.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|28.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
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