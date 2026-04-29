Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen von GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel zieht in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion gemischte bis positive Rückschlüsse aus dem Zahlenwerk des US-Konkurrenten. GE habe die Umsatzerwartungen dank des Wachstums im Bereich Imaging übertroffen, ein Kostenanstieg habe jedoch an der Profitabilität gezehrt. Dies habe zu einer Herabstufung der Gewinnprognose geführt. Die Kostensituation werde in der kommenden Woche auch bei Philips und Siemens Healthineers von Bedeutung sein./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
29.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.10 €
|
Abst. Kursziel*:
33.48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.32%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Philips verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.03.26
|Philips-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten (finanzen.net)
|
28.02.26
|Wie Experten die Philips-Aktie im Februar einstuften (finanzen.net)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips-Aktie zieht an: Rückkehr in die Gewinnzone und neue Wachstumsziele (AWP)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnellt nach oben (AWP)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)