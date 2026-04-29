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Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

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29.04.2026 14:59:41

Philips Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen von GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel zieht in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion gemischte bis positive Rückschlüsse aus dem Zahlenwerk des US-Konkurrenten. GE habe die Umsatzerwartungen dank des Wachstums im Bereich Imaging übertroffen, ein Kostenanstieg habe jedoch an der Profitabilität gezehrt. Dies habe zu einer Herabstufung der Gewinnprognose geführt. Die Kostensituation werde in der kommenden Woche auch bei Philips und Siemens Healthineers von Bedeutung sein./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
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Philips N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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