NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Zwar seien die zentralen Kennziffern besser als erwartet gewesen, schrieb Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Studie.. Doch der höher als gedachte Umsatz sei vor allem durch den Bereich Personal Health getragen worden. Hier sehe es im 2. Halbjahr mit Blick auf die Vergleichsbasis aber schwieriger aus. Der größte Unternehmensbereich Diagnistics & Treatment habe zudem beim operativen Gewinn (Ebita) die Erwartungen klar verfehlt. Hinzu komme die schwächer als erwartete Auftragsentwicklung./rob/mf/nas;