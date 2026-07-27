Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’496 0.5%  SPI 20’296 0.6%  Dow 52’210 0.5%  DAX 25’499 0.6%  Euro 0.9318 0.0%  EStoxx50 6’297 0.2%  Gold 4’020 -1.4%  Bitcoin 51’931 -0.5%  Dollar 0.8204 0.2%  Öl 86.4 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Philips-Aktie fällt zweistellig: Rückzahlung von US-Zöllen - Margenprognose erhöht
Buffett-Indikator auf Allzeithoch: Wie stark sind US-Aktien aktuell überbewertet?
JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Suche...

Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

19.61
CHF
-2.22
CHF
-10.15 %
12:20:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.07.2026 10:49:29

Philips Market-Perform

Philips
19.61 CHF -10.15%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Zwar seien die zentralen Kennziffern besser als erwartet gewesen, schrieb Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Studie.. Doch der höher als gedachte Umsatz sei vor allem durch den Bereich Personal Health getragen worden. Hier sehe es im 2. Halbjahr mit Blick auf die Vergleichsbasis aber schwieriger aus. Der größte Unternehmensbereich Diagnistics & Treatment habe zudem beim operativen Gewinn (Ebita) die Erwartungen klar verfehlt. Hinzu komme die schwächer als erwartete Auftragsentwicklung./rob/mf/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:42 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
25.40 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
21.02 € 		Abst. Kursziel*:
20.84%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
21.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.15%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Philips N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Philips N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:51 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
10:49 Philips Market-Perform Bernstein Research
08:36 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen