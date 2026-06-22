Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg in der Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin als Zweitlinientherapie sei ein Rückschlag, schrieb Chris Schott am Montagabend. Die Amerikaner hätten aber einiges in der Pipeline, was die Anlagestory längerfristig interessanter machen könnte. Daten aus den Studien müssten dies allerdings noch untermauern und die Forschungsrisiken senken. Insgesamt hält er Pfizer-Aktien für nicht teuer./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 17:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 25.08
|
Abst. Kursziel*:
19.62%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 25.08
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.64%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
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