NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung im Plus

Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.66 Prozent auf 29’297.70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.651 Prozent höher bei 29’006.57 Punkten in den Mittwochshandel, nach 28’818.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28’919.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29’301.28 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.176 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 26’590.34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25’012.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21’367.37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 16.23 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29’678.89 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 15.05 Prozent auf 256.73 USD), Enphase Energy (+ 13.67 Prozent auf 53.15 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8.10 Prozent auf 447.58 USD), Constellation Energy (+ 7.90 Prozent auf 281.26 USD) und Intel (+ 7.36 Prozent auf 118.96 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Intuit (-3.95 Prozent auf 383.93 USD), Analog Devices (-3.92 Prozent auf 398.05 USD), Walmart (-2.50 Prozent auf 130.85 USD), Workday (-2.11 Prozent auf 126.61 USD) und Costco Wholesale (-1.86 Prozent auf 1’074.01 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’549’959 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.644 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch