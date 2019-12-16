NORMA Group 14.61 CHF -58.87% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Es sei positiv, dass der Verkauf der Wassermanagement-Sparte bereits im dritten Quartal gelungen sei, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag. Der Erlös sei ziemlich attraktiv. Anleger sollten es begrüßen, dass das Management bei der Mittelverwendung den Fokus auf die Entschuldung und die Rückflüsse an die Aktionäre lege./rob/ag/tih;

