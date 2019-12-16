NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
42.88CHF
-30.72CHF
-41.74 %
16.12.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.09.2025 09:04:34
NORMA Group SE Buy
NORMA Group
14.61 CHF -58.87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Es sei positiv, dass der Verkauf der Wassermanagement-Sparte bereits im dritten Quartal gelungen sei, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag. Der Erlös sei ziemlich attraktiv. Anleger sollten es begrüßen, dass das Management bei der Mittelverwendung den Fokus auf die Entschuldung und die Rückflüsse an die Aktionäre lege./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.84 €
|
Abst. Kursziel*:
34.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.75%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NORMA Group SE
Analysen zu NORMA Group SE
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|42.88
|-41.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:52
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Telekom Overweight
|09:51
|
JP Morgan Chase & Co.
Beiersdorf Overweight
|09:21
|
JP Morgan Chase & Co.
TUI Overweight
|09:19
|
Bernstein Research
TUI Market-Perform
|09:18
|
Bernstein Research
TUI Market-Perform
|09:04
|
Warburg Research
NORMA Group Buy
|08:35
|
Jefferies & Company Inc.
Zurich Insurance Hold