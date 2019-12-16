NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
42.88CHF
-30.72CHF
-41.74 %
16.12.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.09.2025 09:47:04
NORMA Group SE Buy
NORMA Group
14.61 CHF -58.87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussicht auf einen zeitnahen Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts dürfte die Aktien am Laufen halten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Montag anlässlich der jüngst bekanntgewordenen Offerten./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
NORMA Group SE
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
18.38 €
Abst. Kursziel*:
46.90%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
17.82 €
Abst. Kursziel aktuell:
51.52%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NORMA Group SE
19.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
19.09.25