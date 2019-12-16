Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NORMA Group Aktie

42.88
CHF
-30.72
CHF
-41.74 %
16.12.2019
SWX
22.09.2025 09:47:04

NORMA Group SE Buy

NORMA Group
14.61 CHF -58.87%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussicht auf einen zeitnahen Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts dürfte die Aktien am Laufen halten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Montag anlässlich der jüngst bekanntgewordenen Offerten./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Kursziel: 27.00 €
27.00 €
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
18.38 € 		Abst. Kursziel*:
46.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.52%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse