Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte einen guten Start ins Jahr hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Dienstag. Die Profitabilität verbessere sich weiter dank einer günstigeren Regulierung der Energiebranche und besseren Fundamentaldaten. Die Branche könne zudem von der gegenwärtigen Energiekrise profitieren./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.56 €
|
Abst. Kursziel*:
18.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.21%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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