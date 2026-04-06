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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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07.04.2026 17:18:33

Nordex Buy

Nordex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte einen guten Start ins Jahr hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Dienstag. Die Profitabilität verbessere sich weiter dank einer günstigeren Regulierung der Energiebranche und besseren Fundamentaldaten. Die Branche könne zudem von der gegenwärtigen Energiekrise profitieren./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Buy
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Nordex AG 		Analyst:
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Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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