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12.06.2026 12:56:36
Devisen im Blick: Warum der Franken und Euro zum Dollar höher notieren
Am Freitag ist im Tagesverlauf Bewegung in den Devisenhandel gekommen.
Der US-Dollar schwächte sich am Vormittag deutlich ab und wird zurzeit bei 0,7951 Franken gehandelt. Am Donnerstag noch hatte der "Greenback" zu gleicher Stunde die Marke von 0,80 Franken kurz überschritten.
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Auch der Euro notierte mit 1,1588 Dollar etwas höher als am frühen Morgen mit 1,1565. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9214 mehr oder weniger auf der Stelle.
Nächste Woche steht dann ein dichter Terminkalender für Notenbank-Entscheidungen an. Auf der Agenda stehen die Bank of Japan, die Reserve Bank of Australia, die US-Notenbank und die Bank of England. Die Schweizerische Nationalbank wird am Donnerstag aller Voraussicht nach die Füsse stillhalten.
awp-robot/ra/to
Zürich (awp)
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