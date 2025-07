NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach endgültigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,60 Euro belassen. Nach dem Kursrückgang in Reaktion auf die vorab veröffentlichten Eckdaten und die Ausblickssenkung sehe er im vollständigen Quartalsbericht wenig, was die Aktie des Netzwerkausrüsters stützen könnte, schrieb Sandeep Deshpande in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/zb;