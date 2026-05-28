Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Donnerstag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.05 Prozent) bei 50’668.97 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20.434 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.310 Prozent tiefer bei 50’487.16 Punkten, nach 50’644.28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 50’314.34 Punkte, das Tageshoch hingegen 50’764.04 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0.034 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 49’141.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 48’977.92 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Stand von 42’098.70 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.73 Prozent aufwärts. Bei 50’830.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 3.53 Prozent auf 264.22 USD), Microsoft (+ 3.47 Prozent auf 426.99 USD), Nike (+ 3.02 Prozent auf 47.37 USD), Boeing (+ 2.00 Prozent auf 228.78 USD) und Goldman Sachs (+ 1.19 Prozent auf 1’008.37 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-2.45 Prozent auf 887.67 USD), Travelers (-1.88 Prozent auf 294.31 USD), Sherwin-Williams (-1.56 Prozent auf 305.14 USD), 3M (-1.50 Prozent auf 152.85 USD) und Coca-Cola (-1.48 Prozent auf 80.41 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33’058’780 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.480 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.85 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch