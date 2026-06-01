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01.06.2026 10:35:31
GEA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der jüngste Kursrückschlag biete eine willkommene Einstiegschance, schrieb Stefan Augustin am Montag. Denn der Barmittelzufluss des Anlagenbauers bessere sich./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Hold
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.00 €
|
Abst. Kursziel*:
12.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.42%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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