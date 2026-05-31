Nike Aktie 957150 / US6541061031
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31.05.2026 22:30:38
Die Expertenmeinungen zur Nike-Aktie im Mai 2026
So haben Experten die Nike-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
3 Analysten gaben ihre Einschätzung der Nike-Aktie preis.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 58,33 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Nike auf 46,23 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|80,00 USD
|73,05
|11.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|50,00 USD
|8,15
|06.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
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|Nike Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nike Neutral
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|Nike Neutral
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|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nike Neutral
|UBS AG
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