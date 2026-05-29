Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende in Grün

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.72 Prozent höher bei 51’032.46 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20.426 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.016 Prozent leichter bei 50’660.98 Punkten, nach 50’668.97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 50’698.27 Punkte, das Tageshoch hingegen 51’094.18 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.683 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48’861.81 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der Dow Jones mit 48’977.92 Punkten berechnet. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 29.05.2025, mit 42’215.73 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.48 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 51’094.18 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 12.71 Prozent auf 297.80 USD), Salesforce (+ 8.47 Prozent auf 191.10 USD), Microsoft (+ 5.45 Prozent auf 450.24 USD), Honeywell (+ 2.09 Prozent auf 237.86 USD) und Goldman Sachs (+ 1.70 Prozent auf 1’025.56 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walmart (-2.65 Prozent auf 115.75 USD), Nike (-2.41 Prozent auf 46.23 USD), Johnson Johnson (-2.37 Prozent auf 225.33 USD), Walt Disney (-1.83 Prozent auf 101.83 USD) und Coca-Cola (-1.74 Prozent auf 79.01 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 117’444’044 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.416 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9.70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 5.87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch