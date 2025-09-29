Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.09.2025 15:52:23

Nestlé Neutral

Nestlé
72.98 CHF 2.14%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Nach dem überraschenden Chefwechsel Anfang September konzentriere sich der Markt wieder zunehmend auf die operative Entwicklung, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass die Trendwende des Lebensmittelkonzerns auf einem guten Weg sei./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 10:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

