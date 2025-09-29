Nestlé 72.98 CHF 2.14% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Nach dem überraschenden Chefwechsel Anfang September konzentriere sich der Markt wieder zunehmend auf die operative Entwicklung, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass die Trendwende des Lebensmittelkonzerns auf einem guten Weg sei./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 10:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.