Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Callum Elliott wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Entwicklung im Oktober und November aus. Dabei habe sich bei nahezu allen beobachteten europäischen Konsumgüterkonzernen der wichtige Single's Day als schwacher Verkaufstag entpuppt - Ausnahmen seien L'Oreal, Reckitt und Lindt gewesen. Im Schnitt sei das Bruttowarenvolumen in den beiden Monaten um 2,6 Prozent gesunken, wohingegen es bei Nestle 29 Prozent gewesen seien. Vor allem die größte Sparte Nutrition & Health Science habe geschwächelt, alle anderen Bereiche der Schweizer hätten sich positiv entwickelt./tav/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
79.59 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0.74%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
80.00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.25%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
