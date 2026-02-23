Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Bei Heidelberg Materials und Holcim drehten sich die Diskussionen vor den anstehenden Geschäftsberichten weniger darum, ob sie gut ausfallen und wie der Ausblick wird, sondern ob gute Ergebnisse überhaupt honoriert werden, schrieb Julian Radlinger am Montag. Angesichts der politischen Unsicherheit um die Zukunft des europäischen Emissionshandels (ETS) könnte es auch sein, dass ein Kursanstieg schnell wieder zum Ausstieg genutzt wird./ag/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
206.60 €
|
Abst. Kursziel*:
25.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
205.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.64%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
