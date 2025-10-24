Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
24.10.2025 09:31:44
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Nach gut vier sehr schwierigen Jahren mit deutlichen Kursverlusten gebe es unter dem neuen Chef mit den jüngsten, starken Quartalszahlen nun die Hoffnung auf eine Trendwende, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die jüngste, deutliche Erholung der Aktie könnte sich aber als verfrüht erweisen./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 20:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
79.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
80.24 CHF
Abst. Kursziel*:
-1.55%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
80.32 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-1.64%
Analyst Name::
Callum Elliott
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
