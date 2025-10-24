NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Nach gut vier sehr schwierigen Jahren mit deutlichen Kursverlusten gebe es unter dem neuen Chef mit den jüngsten, starken Quartalszahlen nun die Hoffnung auf eine Trendwende, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die jüngste, deutliche Erholung der Aktie könnte sich aber als verfrüht erweisen./rob/gl/ajx;