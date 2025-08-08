|Kurse + Charts + Realtime
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
72.24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.36%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
72.00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.73%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
08.08.25
|So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
08.08.25
|Nestlé-Aktie: Baader Bank vergibt Add (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel: SMI zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|72.16
|0.08%
