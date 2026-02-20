Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
80.28CHF
-1.15CHF
-1.41 %
14:38:24
SWX
20.02.2026 13:09:28
Nestlé Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Hold" belassen. Der Ausblick der Schweizer auf 2026 sei besser ausgefallen als von vielen befürchtet, schrieb Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht. Dies resultiere aus vielen kleinen Verbesserungen./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|13:23
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:09
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
