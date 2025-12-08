Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
78.28CHF
-0.05CHF
-0.06 %
09:47:00
SWX
09.12.2025 07:57:11
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Im Fokus stehe die jüngste Entwicklung der Volumina und Preise, schrieb David Hayes am Montagabend. Er rechnet mit einer gemächlicheren Besserung der Profitabilität des Lebensmittelkonzerns als dies die Konsensschätzung nahelegten./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
81.00 CHF
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
78.33 CHF
Abst. Kursziel*:
3.41%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
78.22 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
3.55%
Analyst Name::
David Hayes
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Dienstagvormittag südwärts (finanzen.ch)
08.12.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
08.12.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
08.12.25