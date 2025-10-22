Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nestlé Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nestle nach einer Informationsveranstaltung mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Hold" belassen. Der Markt dürfte die klare Kommunikation und den Wachstumsfokus des neuen Chefs Philipp Navratil sowie die Stärke des gesamten Führungsteams begrüßen, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Zusammenarbeit zwischen Management und Aufsichtsgremium könne langfristig auch nur besser werden. Der Markt werde die Führung an der Geschäftsentwicklung messen, mahnte der Experte./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
86.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
81.38 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5.68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
81.37 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.69%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
13:22
|Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Nestlé-Aktie (finanzen.ch)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Mittwochshandel in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Zürich: SLI sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
12:22
|Nestlé-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Nestlé-Aktie (finanzen.ch)
|
10:02
|SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nestlé von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Vormittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|12:41
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:33
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:33
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:33
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|81.60
|-1.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:42
|
Jefferies & Company Inc.
Delivery Hero Buy
|12:41
|
RBC Capital Markets
Eni Sector Perform
|12:41
|
DZ BANK
Nestlé Kaufen
|12:40
|
Deutsche Bank AG
BNP Paribas Buy
|12:36
|
DZ BANK
Netflix Kaufen
|12:34
|
UBS AG
GSK Neutral
|12:33
|
UBS AG
Nestlé Neutral