Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

81.61
CHF
-0.96
CHF
-1.16 %
13:47:34
SWX
22.10.2025 11:33:46

Nestlé Hold

Nestlé
81.37 CHF -1.85%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nestle nach einer Informationsveranstaltung mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Hold" belassen. Der Markt dürfte die klare Kommunikation und den Wachstumsfokus des neuen Chefs Philipp Navratil sowie die Stärke des gesamten Führungsteams begrüßen, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Zusammenarbeit zwischen Management und Aufsichtsgremium könne langfristig auch nur besser werden. Der Markt werde die Führung an der Geschäftsentwicklung messen, mahnte der Experte./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
86.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
81.38 CHF 		Abst. Kursziel*:
5.68%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
81.37 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5.69%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

