Nestlé Hold

Nestlé
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der neue Vorstandsvorsitzende Philipp Navratil habe nun alle Hände voll zu tun, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst verwies auf die Herausforderungen, denen die Branche gegenüberstehe, und die Notwendigkeit, den Nahrungsmittelkonzern zu verjüngen./la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
81.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
75.17 CHF 		Abst. Kursziel*:
7.76%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
75.06 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7.92%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

