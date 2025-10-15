Nestlé 75.06 CHF 0.10% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der neue Vorstandsvorsitzende Philipp Navratil habe nun alle Hände voll zu tun, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst verwies auf die Herausforderungen, denen die Branche gegenüberstehe, und die Notwendigkeit, den Nahrungsmittelkonzern zu verjüngen./la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.