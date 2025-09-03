Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
74.71CHF
-0.22CHF
-0.29 %
03.09.2025
SWX
03.09.2025 22:23:47
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Dort habe der Finanzchef eine "maßvolle Zuversicht" an den Tag gelegt, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Chef des Lebensmittelkonzerns werde sich wohl der Preissetzungsmacht und einer Beschleunigung der Volumina widmen müssen./rob/bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
77.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
74.71 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74.77 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.98%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
