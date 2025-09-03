Nestlé 74.77 CHF -0.76% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Dort habe der Finanzchef eine "maßvolle Zuversicht" an den Tag gelegt, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Chef des Lebensmittelkonzerns werde sich wohl der Preissetzungsmacht und einer Beschleunigung der Volumina widmen müssen./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.