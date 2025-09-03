Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’200 0.9%  SPI 16’890 0.9%  Dow 45’271 -0.1%  DAX 23’595 0.5%  Euro 0.9376 0.0%  EStoxx50 5’325 0.6%  Gold 3’537 -0.6%  Bitcoin 88’834 -1.1%  Dollar 0.8041 0.0%  Öl 67.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller
Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor US-Arbeitsmarktdaten
Euro, Franken, Dollar: Wenig veränderte Kurse am Devisenmarkt
BYD-Aktie im Abwärtssog: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten den Kurs
EU beschleunigt digitalen Euro - Konkurrenz durch US-Stablecoin-Gesetze wächst
Suche...
Plus500 Depot

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

74.71
CHF
-0.22
CHF
-0.29 %
03.09.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.09.2025 22:23:47

Nestlé Hold

Nestlé
74.77 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Dort habe der Finanzchef eine "maßvolle Zuversicht" an den Tag gelegt, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Chef des Lebensmittelkonzerns werde sich wohl der Preissetzungsmacht und einer Beschleunigung der Volumina widmen müssen./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
77.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74.71 CHF 		Abst. Kursziel*:
3.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74.77 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2.98%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.09.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
02.09.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
02.09.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Nestlé Add Baader Bank
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen