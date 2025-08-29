Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.08.2025

Nestlé Hold

Nestlé
75.53 CHF 1.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 77 Franken auf "Hold" belassen. Das Management habe von sich aus die Kernpunkte der Anlagestory angesprochen, schrieb David Hayes am Freitag in seinem Kommentar zu einem Treffen mit Konzernchef und Finanzvorstand. Insgesamt machten die Schweizer stetig Fortschritte./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

