|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.08.2025 14:23:52
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 77 Franken auf "Hold" belassen. Das Management habe von sich aus die Kernpunkte der Anlagestory angesprochen, schrieb David Hayes am Freitag in seinem Kommentar zu einem Treffen mit Konzernchef und Finanzvorstand. Insgesamt machten die Schweizer stetig Fortschritte./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
77.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75.33 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
75.53 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.94%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SMI am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13:07