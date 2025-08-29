Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé Aktie

74.97
CHF
0.07
CHF
0.09 %
12:59:49
SWX
29.08.2025

Nestlé Hold

Nestlé
75.02 CHF 0.34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Das Management dürfte den Lebensmittelhersteller unter fundamentalen Aspekten in eine bessere Form bringen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Investorentreffen mit dem Vorstandschef und dem Finanzvorstand. Das Branchenumfeld dürfte sich kurzfristig aber erst einmal nicht merklich aufhellen./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

