|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.08.2025 11:51:18
Nestlé Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Das Management dürfte den Lebensmittelhersteller unter fundamentalen Aspekten in eine bessere Form bringen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Investorentreffen mit dem Vorstandschef und dem Finanzvorstand. Das Branchenumfeld dürfte sich kurzfristig aber erst einmal nicht merklich aufhellen./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
81.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
74.98 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8.03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
75.02 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.97%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|SMI aktuell: SMI schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09:29