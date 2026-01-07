Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Rückrufe von Babymilchpulver beträfen nun mehr Regionen und Marken, dies schade dem Umsatz und nutze der Konkurrenz, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 09:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 09:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
90.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
73.97 CHF 		Abst. Kursziel*:
21.67%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
74.02 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
21.59%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse