Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
74.26CHF
-0.27CHF
-0.36 %
15:51:03
SWX
08.01.2026 15:06:54
Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Rückrufe von Babymilchpulver beträfen nun mehr Regionen und Marken, dies schade dem Umsatz und nutze der Konkurrenz, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 09:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 09:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
90.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
73.97 CHF
|
Abst. Kursziel*:
21.67%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
74.02 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.59%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
