ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Franken belassen. Ungeachtet eines schwachen Jahresstarts sieht Analyst Guillaume Delmas die Jahresziele des Nahrungsmittelkonzerns als gut gestützt an, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb./ajx/mis;