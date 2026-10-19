NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen des Bausoftwareanbieters am 5. November sollten ein branchenweit führendes Gewinnwachstum belegen, schrieb Joseph George am Montag in seinem Ausblick. Die Aktien hätten zudem trotz der jüngsten Rally noch Luft nach oben. Denn Nemetschek biete eine im europäischen Technologiesektor seltene Kombination aus der Monetarisierungsmöglichkeit von KI-Anwendungen sowie dem Ausbau von KI-Infrastruktur./rob/gl/ag;