LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 625 auf 616 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Ivan Bokhmat aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie vor dem bald erwarteten Quartalsbericht nochmals sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Er verspricht sich vom vierten Quartal kaum Höhepunkte. Die Schäden durch Katastrophen lägen zwar über dem außergewöhnlich niedrigen Niveau des zweiten und dritten Quartals, aber immer noch deutlich unter dem Budget. Er senkte aber seine Annahmen für den Umfang der Aktienrückkäufe im Jahr 2025./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
616.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
522.40 €
Abst. Kursziel*:
17.92%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
525.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.24%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
15.01.26
|Optimismus in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
14.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
14.01.26
|EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
13.01.26
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Julia Christiane Jäkel-Wickert, buy (EQS Group)
13.01.26
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Julia Christiane Jäkel-Wickert, Kauf (EQS Group)
13.01.26
|Jefferies & Company Inc. beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
13.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 startet im Plus (finanzen.ch)