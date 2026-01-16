Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.01.2026 08:41:57

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 625 auf 616 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Ivan Bokhmat aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie vor dem bald erwarteten Quartalsbericht nochmals sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Er verspricht sich vom vierten Quartal kaum Höhepunkte. Die Schäden durch Katastrophen lägen zwar über dem außergewöhnlich niedrigen Niveau des zweiten und dritten Quartals, aber immer noch deutlich unter dem Budget. Er senkte aber seine Annahmen für den Umfang der Aktienrückkäufe im Jahr 2025./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
616.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
522.40 € 		Abst. Kursziel*:
17.92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
525.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.24%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

