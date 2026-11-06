NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Munich Re nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 590 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Rückversicherer hätten mit Blick auf die Eigenkapitalrenditen die stärkste Phase der vergangenen dreißig Jahre erlebt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Der weitere Weg werde schwieriger. Er rechnet in der Erneuerungsrunde 2027 mit weiterem Preisdruck. Nach ihrem starken Lauf erscheine die Gesamtrendite der Rückversicherer zudem nicht mehr sonderlich attraktiv im Vergleich zu den Erstversicherern. Die Bewertung der Munich Re hält er aktuell für angemessen./ag/zb;