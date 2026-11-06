Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Munich Re nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 590 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Rückversicherer hätten mit Blick auf die Eigenkapitalrenditen die stärkste Phase der vergangenen dreißig Jahre erlebt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Der weitere Weg werde schwieriger. Er rechnet in der Erneuerungsrunde 2027 mit weiterem Preisdruck. Nach ihrem starken Lauf erscheine die Gesamtrendite der Rückversicherer zudem nicht mehr sonderlich attraktiv im Vergleich zu den Erstversicherern. Die Bewertung der Munich Re hält er aktuell für angemessen./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Neutral
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
590.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
596.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
577.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.22%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|06:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|06:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|531.80
|-0.11%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:25
|
RBC Capital Markets
Daimler Truck Outperform
|08:21
|
Bernstein Research
Daimler Truck Underperform
|08:17
|
Jefferies & Company Inc.
Daimler Truck Buy
|08:11
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|08:07
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|08:06
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|07:54
|
Barclays Capital
Ryanair Overweight