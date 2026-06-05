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Buy, hold, sell? 05.06.2026 16:03:00

Mai 2026: So schätzen Experten die AIXTRON-Aktie ein

Mai 2026: So schätzen Experten die AIXTRON-Aktie ein

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der AIXTRON SE-Aktie abgegeben.

AIXTRON
50.36 CHF -4.06%
Kaufen Verkaufen

Im Mai 2026 haben 10 Analysten eine Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie vorgenommen.

5 Experten raten die AIXTRON SE-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,19 EUR für die AIXTRON SE-Aktie, was einem Abschlag von 9,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 58,24 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG43,00 EUR-26,1729.05.2026
Jefferies & Company Inc.55,30 EUR-5,0519.05.2026
JP Morgan Chase & Co.54,50 EUR-6,4211.05.2026
Jefferies & Company Inc.55,30 EUR-5,0507.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)42,00 EUR-27,8806.05.2026
DZ BANK--04.05.2026
Barclays Capital39,00 EUR-33,0404.05.2026
UBS AG50,00 EUR-14,1501.05.2026
Deutsche Bank AG43,00 EUR-26,1701.05.2026
Jefferies & Company Inc.55,30 EUR-5,0501.05.2026
JP Morgan Chase & Co.54,50 EUR-6,4201.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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