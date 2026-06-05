AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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05.06.2026 16:03:00
Mai 2026: So schätzen Experten die AIXTRON-Aktie ein
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der AIXTRON SE-Aktie abgegeben.
Im Mai 2026 haben 10 Analysten eine Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie vorgenommen.
5 Experten raten die AIXTRON SE-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,19 EUR für die AIXTRON SE-Aktie, was einem Abschlag von 9,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 58,24 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|43,00 EUR
|-26,17
|29.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,30 EUR
|-5,05
|19.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|54,50 EUR
|-6,42
|11.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,30 EUR
|-5,05
|07.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|42,00 EUR
|-27,88
|06.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.05.2026
|Barclays Capital
|39,00 EUR
|-33,04
|04.05.2026
|UBS AG
|50,00 EUR
|-14,15
|01.05.2026
|Deutsche Bank AG
|43,00 EUR
|-26,17
|01.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,30 EUR
|-5,05
|01.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|54,50 EUR
|-6,42
|01.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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