Mai 2026: So schätzen Experten die AIXTRON-Aktie ein

Im Mai 2026 haben 10 Analysten eine Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie vorgenommen.

5 Experten raten die AIXTRON SE-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,19 EUR für die AIXTRON SE-Aktie, was einem Abschlag von 9,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 58,24 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 43,00 EUR -26,17 29.05.2026 Jefferies & Company Inc. 55,30 EUR -5,05 19.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 54,50 EUR -6,42 11.05.2026 Jefferies & Company Inc. 55,30 EUR -5,05 07.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 42,00 EUR -27,88 06.05.2026 DZ BANK - - 04.05.2026 Barclays Capital 39,00 EUR -33,04 04.05.2026 UBS AG 50,00 EUR -14,15 01.05.2026 Deutsche Bank AG 43,00 EUR -26,17 01.05.2026 Jefferies & Company Inc. 55,30 EUR -5,05 01.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 54,50 EUR -6,42 01.05.2026

Redaktion finanzen.ch