Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Laut seinem Basisszenario dürfte MTU 2026 eine operative Ergebnissteigerung im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. Risiken hinsichtlich des mittelfristigen Barmittelzuflusses bremsten allerdings die Aktien./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



