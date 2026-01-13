MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
MTU Aero Engines Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Laut seinem Basisszenario dürfte MTU 2026 eine operative Ergebnissteigerung im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. Risiken hinsichtlich des mittelfristigen Barmittelzuflusses bremsten allerdings die Aktien./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
370.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
388.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
385.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.00%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
13.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: DAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
12.01.26
|MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
12.01.26
|DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Optimismus in Frankfurt: Das macht der DAX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|11:44
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|11:44
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|13.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:44
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|358.67
|-0.14%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:34
|
Merrill Lynch & Co., Inc.
Stellantis Neutral
|12:00
|
Bernstein Research
Boeing Outperform
|11:44
|
Goldman Sachs Group Inc.
MTU Aero Engines Neutral
|11:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sanofi Neutral
|11:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Rheinmetall Buy
|11:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
RENK Neutral
|11:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy