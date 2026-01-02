MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
356.35CHF
-7.44CHF
-2.05 %
15:04:37
BRXC
09.01.2026 13:26:53
MTU Aero Engines Neutral
MTU Aero Engines
356.35 CHF -2.05%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 390 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anleger überschätzten das Tempo, mit dem sich die Rentabilität des Triebwerkbauers normalisieren werde, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge die Chance auf steigende Konsensschätzungen./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
400.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
381.80 €
Abst. Kursziel*:
4.77%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
383.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.30%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
08.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.188 Punkte (Dow Jones)
08.01.26
|MTU-Aktie leichter: Mittel zur Ablösung nächstjähriger Anleihe gesichert (Dow Jones)
08.01.26