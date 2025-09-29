MTU Aero Engines 352.79 CHF 5.69% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des Triebwerkherstellers dürften für die Aktie Chancen bieten, schrieb Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass das Management seine Jahresziele anheben wird, was der Markt nicht erwartet./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



