MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
352.79CHF
19.00CHF
5.69 %
29.09.2025
BRXC
30.09.2025 10:51:15
MTU Aero Engines Neutral
MTU Aero Engines
352.79 CHF 5.69%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des Triebwerkherstellers dürften für die Aktie Chancen bieten, schrieb Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass das Management seine Jahresziele anheben wird, was der Markt nicht erwartet./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
400.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
375.30 €
|
Abst. Kursziel*:
6.58%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
386.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.55%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
